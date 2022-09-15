Tarkan, İzmir konserinin gelirini bağışladı

Megastar Tarkan, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 9 Eylül’de gerçekleştirdiği konserin gelirini bağışladı.

Tarkan, 9 Eylül İzmir konserinin gelirini TEGV, Mor Çatı ve Darüşşafaka’ya bağışladı.

Tarkan, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında 9 Eylül’de Gündoğdu Meydanı’nda yüz binlerce kişiye konser vermişti.

Konserin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan’ın, alacağı ücreti hayır işlerine harcayacağını açıklamıştı.

Şimdi, Tarkan’ın konser gelirini nerelere bağışladığı belli oldu.

DARÜŞŞAFAKA VE MOR ÇATI’DAN TEŞEKKÜR

Tarkan, konser geliriyle Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Darüşşafaka’ya bağışta bulundu.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda “Türkiye’nin Megastarı Tarkan; 9 Eylül’de İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı vesilesiyle verdiği konserin ardından, 159 yıldır nitelikli eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka’ya bağışta bulundu” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, “Kültür ve Yaşam Merkezi”nin açılmasına ve 1000’e yakın Darüşşafakalı öğrencinin sanatla iç içe yetişmesine destek olan Megastar, yaptığı bağışla öğrencilerimiz için yeni enstrümanların alınmasına ve yeni sanat atölyelerinin açılmasına da olanak tanıyacak” denildi.

Mor Çatı’dan yapılan açıklamada da “Sevgili Tarkan’dan kadınların ve çocukların şiddetsiz bir dünyada özgürce yaşamaları için sürdürdüğümüz çalışmalara destek aldık. Tarkan’a teşekkür ediyoruz ve dayanışmamızla özgür ve eşit bir hayatı kuracağımızı biliyoruz” ifadesine yer verildi.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde konser veren Tarkan, konser sonrası yaptığı açıklamada, “Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe geçmişiz” demişti.