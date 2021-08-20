Tarkan: Sevgiye sığınma zamanı

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında son dönem yaşananlara ilişkin konuştu.

Megastar Tarkan, son günlerde dünyada yaşanan olaylara sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile tepki gösterdi.

Pandemi döneminde projelerini erteleyen Tarkan ailesiyle birlikte bol bol vakit geçiriyor. Megastar Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile sarıldığı fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

“ŞU TUHAF ZAMANLARDA DAHA İYİ ANLIYORUM”

48 yaşındaki şarkıcı yayınladığı kareye, “İnsanlığın çivisinin çıktığı şu tuhaf zamanlarda bir daha anlıyorum ki sevgiye sığınma zamanı. Ailemize, sevdiklerimize sarılma zamanı” notunu düştü.