Tarkan tütü giydi

Tarkan sosyal medya hesabı üzerinden kızı Liya ile tütü giydikleri fotoğrafını paylaşarak sevenlerini gülümsetti.

Tarkan 2016 yılında Pınar Tevetoğlu ile nikah masasına oturmuş, 2018 yılında da çiftin kızları Liya dünyaya gelmişti. Pandemi süresince sahnelerden uzak olan ve vaktinin tamamını ailesiyle geçiren Tarkan, ev hallerini takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor.

Megastar Tarkan, çok beğenilen sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü şarkıcı, kızı Liya ile oyun oynadığı anları “Rolling Stones t-shirt‘ü giyip cool baba takılmaya çalışırken o t-shirt’ün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte…” notuyla yayınladı.

Kenan Doğulu, meslektaşının fotoğrafına ‘süpersin’ yorumunu yaptı.