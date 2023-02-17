Tarkan’dan deprem bölgesine yardım

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkım yaratan deprem sonrası sanat camiası da harekete geçti.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Haluk Levent’e destek olan birçok ünlü isme şarkıcı Tarkan da eklendi. Şarkıcının yaptığı bağışı AHBAP’ın kurucusu Levent paylaştı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var.

Sanatçı kişiliğinin yanında son dönemde kurduğu AHBAP Derneği’ndeki çalışmalarla da adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, depremin ardından afetzedeler için destek kampanyası başlatmıştı. Ünlülerin kampanyaya olan desteklerini paylaşan Levent, Tarkan’ın merak edilen bağışını paylaştı.

Levent, Tarkan’ın 1 milyon TL bağış yaptığını duyurdu. Şarkıcı, daha önce Twitter hesabında yaptığı paylaşımda “AFAD da bizim AHBAP da” diyen Tarkan, Levent’e “Yanındayım” demişti.

AFAD DA BİZİM AHBAP DA”

Öte yandan, Levent sosyal medyada AFAD ve AHBAP’ın karşı karşıya getirilmesine tepki göstermiş ve “Koordinasyonunun başındayım ve sosyal medyaya bakamıyorum bile. Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir twit istiyorum. Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat! Afad da bizim Ahbap da! Tek cümle istiyorum! Afad da bizim Ahbap da!” demişti.

“YAPTIĞI BÜYÜK YARDIMLARDAN HABERİMİZ OLDU”

Organize ettiği yardımları ve topladığı bağışları sosyal medya hesabında paylaşan Oğuzhan Uğur, Tarkan ile ilgili paylaşım yapmıştı. Uğur, “Duyulmasını istese kendi söylerdi büyük ihtimalle, belki bunu yazdım diye kızacak ama… Tarkan’ın adını duyurmadan yaptığı büyük yardımlardan haberimiz oldu. Siz de bilin isterim” dedi.