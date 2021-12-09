Tarkan’dan yeni albüm

Dünyayı sarsan corona virüs salgını nedeniyle sahnelere ara veren Megastar Tarkan’ın yeni albüm çıkaracağı öğrenildi.

İstanbul’da hem reklam anlaşması yapan hem de yeni albümünün çalışmaları için kolları sıvayan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla sevenlerini heyecanlandırdı.

49 yaşındaki Megastar, müzik stüdyosunda çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınladı.

Takipçileri, şarkıcının paylaşımına, “Efsane geri geliyor”, “Yeni albümü heyecanla bekliyoruz” şeklinde yorumlarda bulundu.

Tarkan’ın yeni albümünün 2022’de müzikseverlerle buluşması bekleniyor.

Megastar albüm hazırlıklarını, geçen ay sosyal medyadan, “Bugün de böyle geçti. Yeni şarkının keman kaydı” notuyla paylaşmıştı.