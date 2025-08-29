Tarla Günü’nde Sorgum Hasadı Yapıldı

TARIM GÜNÜ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Aydın’ın Germencik ilçesinde düzenlenen Tarla Günü etkinliği kapsamında, kaba yemler arasında dikkati çeken ve yüksek verimi ile tanınan sorgum sudan otu melezi hasat ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen Aydın Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde ilçede bu etkinlik düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, törende yaptığı açıklamada, Aydın’ın tarım ve hayvancılık alanındaki önemli merkezlerden biri olduğunu vurguladı. Temiz, “Hayvansal üretimin sürdürülebilirliği için kaliteli kaba yem temeli büyük önem taşıyor” dedi. Yüksek verimi ve kuraklığa dayanıklılığı ile dikkat çeken sorgum sudan otu melezinin, üreticiler için değerli bir alternatif olduğunun altını çizen Temiz, bu yıl proje kapsamında 6 ilçede toplam 190 üreticiye 10 ton 450 kilogram tohum dağıtıldığını ve projenin başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu aktardı.

HASAT SONRASI ETKİNLİKLER

Konuşmaların tamamlanmasının ardından hasat işlemleri gerçekleştirilirken, etkinliğe Germencik Kaymakamı Sultan Doğru da katılım gösterdi. Üreticiler, etkinlik boyunca sorgum sudan otu melezi hakkında bilgi edinirken, hasat heyecanını paylaştı.