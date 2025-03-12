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Tarla Kazasında Çiftçi Yaralandı

KAZA ANINDA YARALANMA OLDU

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir tarlada, seyir halindeki traktörün altında kalan sürücü yaralanıyor. Kaza, 14.00 civarında Ertuğrulgazi Mahallesi’nde gerçekleşiyor. 26 yaşındaki çiftçi Murat S., 06 LJ 315 plakalı traktörü ile patates ekimi yapmaya başlıyor.

Seyir halindeki traktörden eğilen Murat S., dengesini kaybederken, tarla zeminine düşüyor. Düşme anında traktörün tekerlekleri, sürücünün bacaklarının üzerinden geçiyor. Yaralanan çiftçi, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk ediliyor. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatıyor.

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