Tarlaağzı Sahili Kirlilik Sorunu Var

DENİZDEKİ KİRLİLİK PROBLEMİ

Amasra ilçesi Tarlaağzı köyü sahilinde deniz suyu siyah bir renge dönüşmüş durumda. 900 metre uzunluğundaki bu sahilde atıklar nedeniyle kirliliğin arttığı gözlemlenirken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında yoğun olarak ziyaretçi çeken bu sahilde sudan örnek alarak inceleme başlattı.

KİRLİLİĞİN NEDENİ İDDİA EDİLİYOR

Tarlaağzı Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Talip Uçar, kirliliğin sebebi olarak bölgede bulunan özel bir maden ocağının kimyasallarla yıkadığı kömürün atıkları olduğunu belirtiyor. Uçar, “Özel maden ocağına ait tesiste kimyasal maddeler ile yıkanan kömür atıkları normal şartlarda buraya bırakılmaz, aynı suyu kimyasalları değiştirilerek kullanmaya devam eder. Ama şirket bunu yapmayıp, kömür atığını ve kimyasalları denize bırakıyor. Özellikle gece saatlerinde bu atığı bırakıyor. Bu daha önce de oldu, şikayet ettik. Yetkililer ceza yazdı ama çözüm olmadı. Bu plaja yazın binlerce yerli ve yabancı turist geliyor. Bu halde buraya kim gelir? Burası aynı zamanda balıkçılığı da etkiliyor. Bu kimyasallar balıklara ve deniz yaşamına zarar veriyor. Yetkililer bu duruma çözüm bulsun” diyor.

Maden ocağı yönetimi ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, inceleme sürecinin devam ettiği bilgisi geliyor.