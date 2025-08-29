Tarlaya Uçan Araçta Yaralanma Oldu

İNEGÖL’DE TARTIŞMA SONRASI KAÇIŞ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, damadının aracını alarak kaçmaya çalışan baba tarlaya uçtu ve sürücü yaralandı. Olay, gece saat 01.00 sıralarında Yeni Mahalle Akpınar Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, 63 yaşındaki Adnan Y. oğlunun aracıyla, evli olan kızının evinin önüne gitti. Baba, yaşanan tartışma sırasında damadı Okan B.’ye ait 35 BTV 420 plakalı otomobili, içinde bırakılan anahtarıyla çalıştırarak hızla kaçtı.

KAÇIŞIN SONU ACI OLDU

Adnan Y.’nin kaçışı sırasında, damadı Okan B. aracın arkasından koşmaya başladı. Yaklaşık 200 metre sonra Adnan Y. yönetimindeki otomobil, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Bu kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hem baba hem de damat, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.