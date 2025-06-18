TARSİM, Tarımsal Sigorta Sistemi İhtiyaçları

DON HASARLARI VE TEDBİRLER HAKKINDA KONUŞULDU

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu’nda sunum gerçekleştiren Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin, don olaylarının sonuçlarına dair şu bilgileri verdi: “Don sonuçlarına bakarsak, 74 milyarlık bir teminatımız vardı, 7 milyar prim alındı. 184 bin poliçenin neredeyse yüzde 62’sine hasar isabet etti. 114 bine yakın poliçede hasarımız var. Burada etkilenen çiftçi sayımız 90 bine yakın. Gerçekleşen don hasarımız 21,6 milyar TL, ödenen don hasarımız da şu ana kadar 1,5 milyar TL” ifadelerini kullandı. TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz başkanlığında toplandı. Korkmaz, komisyon çalışmaları sırasında önümüzdeki hafta Amasya, Tokat, Ordu ve Giresun bölgesinde bir program gerçekleştireceklerini duyurdu.

ÇALIŞTAYLARLA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ELE ALINACAK

Korkmaz, çalıştaylarının bir kısmının “Küresel Isınma ve İklim Değişikliği” konusuna odaklanacağını belirterek, “Artık tarımsal üretim yeni bir gerçekle yüzleşiyor. Türkiye, değişen küresel iklimin kesişim kuşağında yer alıyor. Ülkemiz, kuraklık, don, dolu gibi pek çok iklimsel zorlukla karşı karşıya kalıyor. Bu konuyu masaya yatıracağız” dedi. İklim değişikliği ve sürdürülebilir tarımsal üretim konusunda yönelimlerin tespit edilmeye çalışılacağını vurgulayan Korkmaz, tarımsal sigorta sistemi ile ilgili de dikkat çekerek, sahada TARSİM ile ilgili eleştirilerin arttığını belirtti.

DESTEĞİN VE GÜVENCENİN ÖNEMİ VURGULANDI

Korkmaz, çiftçilerin başına gelebilecek olumsuzluklardan endişe etmeden tarımsal üretim faaliyetlerine odaklanması gerektiğini ifade ederek, “Tarım sigortası sisteminin yeniden yapılandırma ihtiyacı var. Dünyada da Avrupa’da tarımsal sigortacılıkta öncü olan ülkemiz, yeni şartlar ve iklim değişikliklerine bağlı olarak bu konuyu irdelenmeli” sözlerini kullandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Sezgin, TARSİM’in işleyişi hakkında da bilgi vererek, “Çiftçiler sigorta şirketlerine başvuruyor, poliçeler düzenleniyor ve TARSİM adına sözleşmeler yapılıyor. Çiftçi primin bir kısmını ödüyor, devlet de geri kalan kısmını destekliyor” dedi.

HASARLAR VE ÖDEMELER HAKKINDA GÜNCEL VERİLER

TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, nisan ayında gerçekleşen zirai don olayına dikkat çekerek, “Yüzde 100 hasarı ödüyoruz, kesin tespit ettiğimiz hasarları ödemekteyiz. Ancak çiftçi hasat tarihini beyan ettikten sonra ödemenin yapıldığını belirtti. Sezgin, don olaylarının etkilerini aktararak, “Don hasarından en fazla etkilenen ürünler arasında üzüm var” dedi.

2024 YILI İÇİN HASAR BEKLENTİSİ

Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Atilla Oksay, sigorta sektörünün 2024 yıl sonu itibarıyla toplam prim üretiminin 838 milyar TL, ödenen hasarların ise 339 milyar TL olacağını açıkladı. Oksay, devlet destekli tarım sigortalarının sektördeki payının yüzde 4,5 olduğunu vurgularken, “Sigorta sektörü, hem varlıklarının korunması hem de risk yönetimi açısından kritik bir rol oynuyor ve ekonomiye önemli bir fon sağlıyor” dedi.