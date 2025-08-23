Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda Tır Yandı

YANGIN OLAYI NURDAĞI KESİMİNDE MEYDANA GELDİ

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde seyir eden arpa yüklü bir tırda yangın çıktı. Olay, otoyolun bu kesiminde meydana geldi. M.A.Ç. (26) idaresindeki 47 PZ 445 plakalı tırda bilinmeyen bir nedenle yangın oluştu.

SÜRÜCÜ HIZLA HAREKET ETTİ

Yangını fark eden sürücü, tırı yol çalışması sebebiyle mevcut olan toprak yığına çarparak durdurdu ve hemen kendisini dışarı attı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine otoyol polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Yangında yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.