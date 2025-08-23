Haberler

Tarsus Devlet Hastanesi’nde Yangın Çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Devlet Hastanesi’nin bodrum katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüyor. Yangın, akşam saatlerinde hastanenin bodrum katında akülerden kaynaklanıyor. Yangında yayılan dumanları gören kişiler, durumu hastane yetkililerine bildiriyor.

Yapılan ihbar üzerine hastaneye itfaiye ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Kısa vakitte olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başarıyor. Yangınla ilgili inceleme çalışmaları ise devam ediyor.

Malatya’da İki Araç Çarpıştı, İki Yaralı

Malatya-Elazığ karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.
Malatya’da Trafik Kazası Oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir trafik kazasında hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Facia sonucunda dört kişi yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

