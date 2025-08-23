Tarsus Devlet Hastanesi’nde Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Devlet Hastanesi’nin bodrum katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüyor. Yangın, akşam saatlerinde hastanenin bodrum katında akülerden kaynaklanıyor. Yangında yayılan dumanları gören kişiler, durumu hastane yetkililerine bildiriyor.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yapılan ihbar üzerine hastaneye itfaiye ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Kısa vakitte olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başarıyor. Yangınla ilgili inceleme çalışmaları ise devam ediyor.