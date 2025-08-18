Haberler

Tarsus Doğa Parkı’nda Hayvanlar Serinletiliyor

SICAK HAVADAN KORUMA UYGULAMALARI

Mersin’deki Tarsus Doğa Parkı’nda sıcak hava koşullarından etkilenmemeleri için hayvanlara buzlu meyve kokteyli sunuluyor ve yağmurlama sistemi kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bu serinletme uygulamaları, yaz aylarında hayvanların rahat etmesi için önemli bir adım oluşturuyor. Ekipler, lemur ve maymunlar için özellikle buzlu meyve kokteylini hazırlıyor.

HAYVANLAR İÇİN SERİNLEME ALANLARI

Ayılar için özel olarak havuz oluşturulan hayvan parkında, kızıl geyikler yapay su kanalı etrafındaki çamur alanlarına yöneliyor. Aslanlar ise kafeslerinde yer alan yağmurlama sistemiyle serinliyor. Zebralar su kanalından faydalanırken, kanatlı hayvanlar da su takviyesi yapılan küçük göletlerde zaman geçiriyor. Tarsus Doğa Parkı’nda görevli veteriner hekim Sibel Mazlum, “Sıcak havanın neden olduğu olumsuzluk hayvanları da etkiliyor. Bu yüzden onları serinletecek uygulamaları hayata geçirdik. Hayvanlarımızın sıcakları en hafif şekilde atlatmaları için onları serinletici uygulamalarımız devam edecek.” şeklinde ifade etti.

Eski Bakan Hasan Akyol Vefat Etti

Eski Bakan Hasan Akyol, yaşlılık hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. TBMM'deki törene ailesi ve milletvekilleri katıldı. Cenazesi Bartın'a defnedilmek üzere sevk edildi.
Elazığ'da Düğün Kavgası, 1 Ölü

Elazığ'daki bir düğün salonunda meydana gelen kavga sonucunda gelinin halası Lütfiye Gökhan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti; bir kişi de yaralandı.

