Haberler

Tarsus Hastanesinde Yangın Çıktı, Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde, Tarsus Devlet Hastanesi’nin bodrum katında bir yangın meydana geldi. Olay, 82 Evler Mahallesi’nde bulunan hastanenin akü odasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti.

İTFAİYE VE POLİS MÜDAHALESİ

Yangın ihbarı üzerine, olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin etkili çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

YETKİLİLERİN DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

Yangın sonrasında, hastaneye gelen Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, itfaiye ekiplerinden yangın hakkında bilgi aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırıkhan’da İki Araç Çarpıştı

Kırıkhan'da iki otomobilin çarpışarak sürüklendiği kaza anları kaydedildi. Kazada yaralanan sürücüler için sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.
Haberler

Sibel Ve Seda, Kadın Bakır Ustaları

Gaziantep'te Sibel Bakırcı ve Seda Çetin, 10 yıldır erkek egemen bakır işlemeciliğinde başarılı birer örnek olarak kadınların gücünü sergiliyorlar.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.