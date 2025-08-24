Tarsus Hastanesinde Yangın Çıktı, Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde, Tarsus Devlet Hastanesi’nin bodrum katında bir yangın meydana geldi. Olay, 82 Evler Mahallesi’nde bulunan hastanenin akü odasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti.

İTFAİYE VE POLİS MÜDAHALESİ

Yangın ihbarı üzerine, olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin etkili çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

YETKİLİLERİN DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

Yangın sonrasında, hastaneye gelen Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, itfaiye ekiplerinden yangın hakkında bilgi aldı.