Tarsus’ta 2 Ton Kablo Çalındı

İŞYERİNDEN ÇALINAN KABLOLARIN TAKİBİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 ton bakır kablonun çalınmasının ardından, jandarma ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olay sonrası yapılan incelemelerde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay mahalli ve çevresindeki 45 güvenlik kamerasına ait 50 saatlik görüntüyü detaylı bir şekilde analiz etti.

KAMERALAR VE GÖRGÜ TANIKLARI DESTEĞİ

Yapılan incelemede, şüphelilerin bakır kabloları işyerine ait şantiyedeki makaralardan keserek bir araca yükledikleri tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, tanık ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtları sayesinde şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Jandarma ekipleri belirtilen kişilere yönelik düzenledikleri operasyonda, bir kahvehanede şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Tarsus’ta gerçekleşen bu olay, güvenlik birimlerinin etkin çalışmaları sayesinde kısa sürede aydınlatıldı.