Tarsus’ta 8 yaşındaki çocuk boğuldu

TRAGEDİ MERSİN’DE YAŞANDI

Mersin’in Tarsus ilçesinde yer alan baraj gölüne giren 8 yaşındaki çocuk, boğuldu. Hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki ağabeyi Mevlüt Can’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildiriliyor. Olay, Tarsus Berdan Baraj Gölü’nde meydana geldi.

TAMAMEN KAYBOLDU

Edinilen bilgilere göre, 8 yaşındaki Serdar Şirin, ağabeyi Mevlüt Can ile birlikte baraj gölüne girdiğinde suda çırpınmaya başladı. Kardeşinin çırpındığını gören 10 yaşındaki Mevlüt, onu kurtarmaya çalıştı fakat bu esnada o da çırpınmaya başladı. Çevrede bulunanların yardımıyla sudan çıkarılan iki kardeş, çağırılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

KÜÇÜK SERDAR KURTARILAMADI

Küçük Serdar, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ağabey Mevlüt Can ise kritik durumda olması nedeniyle Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.