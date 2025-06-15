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Tarsus’ta Bıçaklı Kavga, Bir Ölü

OLAYIN KAYNAĞI VE NEDENİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde esnaflar arasında yaşanan bıçaklı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 2’sinin polis olduğu kaydedildi. Tarsus’un Atatürk Caddesi’nde, iş yerleri sahipleri Ali B. (54) ile oğlu A.D.B., üst komşular Ş.İ., F.İ. ve S.C.İ. arasında tartışma çıktığı belirtildi.

KAVGANIN DETAYLARI VE MÜDAHALE

Çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Ali B., oğlu A.D.B. ve komşular Ş.İ., F.İ. ve S.C.İ. bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, müdahale sırasında hafif yaralandı. Olayın yaşandığı bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedavi ve Soruşturma Süreci

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ali B. kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. Olayın detayları ve nedenleri hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

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