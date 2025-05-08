Tarsus’ta Cinsel İstismar İddiası!

MERSİN’DE CİNSEL İSTİSMAR SUÇU

Mersin’in Tarsus ilçesinde, gitar dersi verdiği yedi kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.G. gözaltına alındı. Adli işlemleri tamamlandıktan sonra S.G. tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Tarsus’taki bir kurumda haftada bir gün guitar eğitimi veren S.G., yaşları 7 ile 12 arasında değişen yedi kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen çocuklar durumu ailelerine iletti.

AİLELER POLİSE GİTTİ

Olayın duyulmasının ardından aileler, S.G. hakkında şikayette bulunmak üzere polis merkezine gitti. Yapılan ihbarlar sonucunda gözaltına alınan S.G., adliyeye sevk edilmeden önce gerekli işlemlerden geçirildi ve ardından tutuklandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve daha fazla bilgi edinilmesi amacıyla çalışmaların devam ettiği bildiriliyor.