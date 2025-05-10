Tarsus’ta Drift Atan Araçlar Görüntülendi

OKUL BAHÇESİNDE DRİFT ATMA OLAYI

Mersin’in Tarsus ilçesinde, bir okulun bahçesinde otomobillerle drift atılması olayı meydana geldi. Olay, çevredeki bir sakin tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Kavaklı Mahallesi’nde bulunan Şehit Uğur İnal Ortaokulu bahçesine iki otomobil girdi. Sürücüler, otomobillerle bahçede peş peşe drift yapmaya başladı. Drift seslerini duyan bir mahalle sakini, durumu fark ederek cep telefonuyla görüntü aldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından drift atan sürücüler, bölgeden ayrıldı. Güvenlik güçlerinin, drift yapan araç sahiplerini tespit etmek için çalışma yaptığı bildirildi. Ayrıca, drift atmanın cezasının 46 bin 393 TL olduğu belirtildi.