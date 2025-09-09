Tarsus’ta Engelli Birey Bıçaklandı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde, sabah saatlerinde Ferahim Şalvuz Mahallesi 1647 Sokak’ta yaşanan bir olayda, bedensel engelli bestami Ç. (43) T.T. tarafından bıçakla saldırıya uğradı. T.T., henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sokakta karşılaştığı bacaklarından engelli olan Bestami Ç.’ye bıçakla saldırıyor.

SAĞLIK DURUMU VE MÜDAHALE

Koltuk değnekleriyle yürüyebilen Bestami Ç., aldığı bıçak darbeleri sonrasında yere yığıldı. Olayı gören mahalle sakini, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildiriyor. Sağlık ekipleri, Bestami Ç.’ye hızlı bir şekilde müdahale ediyor ve bıçaklanma nedeniyle yaralanan kişi, Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Ancak, Bestami Ç.’nin hayati tehlikeyi atlatamadığı bildiriliyor.

GÖZALTI VE SORUŞTURMA

Polis, T.T.’yi gözaltına alıyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıyor. Bu durum, yerel halk arasında endişe yaratırken, olaya dair daha fazla detayın araştırılması bekleniyor.