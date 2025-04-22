Tarsus’ta Hayırsever Aracını Bağışladı

MERSİN’DEN GAZZE’YE YARDIM ELİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde ismini açıklamayan bir hayırsever, Gazze’de yaşanan insanlık dramına destek olmak için hafif ticari aracını bağışladı. Ülke genelinde sürdürülmekte olan yardımların yanı sıra Mersin’den de yardım aksiyonları devam ediyor. Son olarak, Tarsus’taki bu hayırsever, Gazzelilere ulaşacak bir araç bağışında bulundu.

BAĞIŞIN KIYMETİ

Bağışı teslim alan Tarsus Umut Kervanı Derneği yetkilisi Mehmet Veysel Demir, bu bağışın büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Demir, “Tarsus ilçemizde bulunan ismini açıklamak istemeyen bir hayırsever, soykırıma karşı Filistinli kardeşlerimize destek olmak amacıyla hafif ticari aracını bağışladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gazze’de ciddi bir soykırım yaşanmaktadır. Çoluk çocuk demeden, yaşlı genç demeden üzerlerine bombalar yağdırılmaktadır. Biz de Gazze’de kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Demir, Gazzelilere gıda yardımı ve çadır kent kurulumu gibi desteklerde bulunduklarını belirterek, “Tarsus’ta bir hayırseverimiz Gazze’ye ulaştırılmak üzere hafif ticari aracını bağışladı. Biz de bu aracı satıp, parasını oraya göndereceğiz. Rabbimiz kendilerinden razı olsun, teşekkür ediyoruz” dedi. Hafif ticari aracın değerinin yaklaşık 300 bin lira olduğunu da ekleyen Demir, bu tür hayırseverlerin sayısının artmasını temenni etti.