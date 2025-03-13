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Tarsus’ta Horoz Dövüşü Operasyonu: 14 Gözaltı

OPERASYONUN DETAYLARI

Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda horoz dövüştüren 14 şüpheli gözaltına alındı ve toplamda 130 bin 481 TL idari para cezası uygulandı. Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, tek katlı bir binada horoz dövüşü yapıldığını belirledi.

KAÇMA GirişİMLERİ

Polis, binaya baskın düzenlediğinde, horoz dövüşlerini izleyen bazı kişiler kaçmaya çalıştı. Emniyet ekipleri 14 şüpheliyi gözaltına alırken, dövüştürülen ve birçok yarası bulunan 4 horoza da el koydu.

YASAL İŞLEMLER

Adres sahibi İ.Y. dahil olmak üzere 14 kişiye kumar oynama suçundan toplam 130 bin 481 TL idari para cezası kesildi. Bu arada, el konulan 4 horoz Tarsus Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi. Horoz dövüştürenlerle ilgili adli soruşturma devam ediyor.

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