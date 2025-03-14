Tarsus’ta Kaçış Rampasında Feci Kaza

KAZA HUSUSUNDAKİ GELİŞMELER

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Otoyol Damlama bölgesinde meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti. Elde edilen bilgilere göre, Damlama bölgesinde Tarsus yönünde seyir halinde bulunan Mehmet Ali Mimtaş’ın kullandığı tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı 4. kaçış rampasına girdi.

Tır, rampada kontrolü kaybederek bariyerleri aşarak şarampole düştü. Kazada ağır hasar gören tırın içerisinde sıkışan sürücü Mehmet Ali Mimtaş ve yanında yolcu olarak bulunan Ramazan Mimtaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kazanın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri kaza bölgesine yönlendirildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.