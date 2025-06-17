Tarsus’ta Kahve Kavgasında 3 Tutuklama

KAHVE FİYATLARI ÜZERİNE TARTIŞMA KAVGA ÇIKARDI

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan bir esnaf kavgasında, kahve fiyatları yüzünden çıkan anlaşmazlık sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, 14 Haziran Cumartesi günü Yarenlik Alanı’nda bulunan Uğur İş Hanı Pasajı’nda meydana geldi. İş yerinde çalışan F.İ., Ş.İ. ve S.C.İ., komşuları Ali Beyaz ile kahve fiyatları hakkında tartışmaya başladı.

KAVGA BÜYÜYÜP KANLI OLAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen bu tartışma, bıçak ve satırların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali Beyaz ile oğlu A.D.B. (25) bıçakla yaralandı. Olayda, F.İ., Ş.İ. ve S.C.İ. de yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan Ali Beyaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLAMALAR VE DEVAM EDEN TEDAVİLER

Tedavisi tamamlanarak gözaltına alınan F.İ., Ş.İ. ve S.C.İ., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralılardan A.D.B.’nin tedavisi ise hâlâ sürüyor.