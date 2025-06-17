Tarsus’ta Kahve Ücreti Yüzünden Kavga

OLAYIN DETAYLARI

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir grup esnaf arasında meydana gelen kavganın kahve ücreti yüzünden çıktığı iddia ediliyor. Yaşanan olayda, büfeci Ali Beyaz (54) bıçaklanarak hayatını kaybetti. 14 Haziran Cumartesi akşamı Yarenlik Alanı’ndaki Uğur İş Hanı Pasajı’nda gerçekleşen çatışmada, F.İ. (28), Ş.İ. (28) ve S.C.İ. (25) isimli şahıslar kavganın ardından gözaltına alındı.

TARTIŞMA VE KAVGA

Söz konusu pasaja ait iş yerinde çalışan F.İ., Ş.İ. ve S.C.İ., komşusu Ali Beyaz ile kahve fiyatları üzerine tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay bıçak ve satırların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Beyaz ile oğlu Abdullah D.B. (25) bıçaklanırken, tartışmaya karışan F.İ., Ş.İ. ve S.C.İ. de yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. Hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan Ali Beyaz, ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğul D.B.’nin tedavisi ise devam ediyor. Hastanede tedavisi tamamlanan F.İ., Ş.İ. ve S.C.İ. gözaltına alındı. Emniyette sorgulanmaları sonrasında adliyeye sevk edilen üç şüpheli, hakim karşısında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALI BEYAZ’IN DEFNEDİLMESİ

Kahve fiyatı yüzünden yaşanan bu olayda hayatını kaybeden büfeci Ali Beyaz, bugün öğle saatlerinde Tarsus Şehir Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.