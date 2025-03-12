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Tarsus’ta Kaldırımda Yürüyen İki Kişi Yaralandı

TRAFİK KAZASI SONUCU YARALILAR BULUNUYOR

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kaza, 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı’nda, Sesim Sarpkaya Fen Lisesi önünde gerçekleşti. Olayla ilgili edinilen bilgiler doğrultusunda, H.S. yönetimindeki 33 AZT 679 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen İ.B. ve İ.H.B.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, refüje çıkarken otomobilin sürücüsü H.S. ile yayalar İ.B. ve İ.H.B. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Alınan son bilgiler, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu gösteriyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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