Tarsus’ta Kamyonetle Kaza Meydana Geldi

KAZA YERİ TARSUS GİRİŞİ

Kaza, Tarsus’un D-400 karayolu Barbaros Mahallesi Sait Polat Bulvarı’nda meydana geldi. İddialara göre, İ.H.B. yönetimindeki 01 AOC 95 plakalı kamyonet seyir halindeyken arka koltukta oturan 16 yaşındaki Zeynep Yıldız, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden kapıyı açarak dışarı fırladı.

Zeynep Yıldız’A TANKER ÇARPTI

Yolda düşen Yıldız’a, aynı yönde ilerleyen A.O.’nun kullandığı 81 ACK 711 plakalı tanker çarptı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kız çocuğunun olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

CENAZE OTOPSİ İÇİN SEVK EDİLDİ

Olay yerindeki incelemelerin ardından Zeynep Yıldız’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.