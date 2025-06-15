Tarsus’ta Kavga, 1 Ölü, 6 Yaralı

OLAY YERİNDEKİ TARTIŞMANIN NEDENİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde, aynı iş yerinde çalışan iki grup arasında bir ücret anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede ciddi bir kavgaya dönüştü. Yarenlik Alanı’ndaki Uğur İş Hanı Pasajı’nda meydana gelen olay akşam saatlerinde yaşandı. İddialara göre, iki grup arasında başlayan tartışma, bıçak ve satırların kullanıldığı bir kavga halini aldı.

KAVGANIN SONUCU AĞIR OLDU

Kavga sırasında Abdullah D.B. (25) baş ve karın bölgesinden, babası Ali B. (54) ise karın bölgesinden ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kavgaya karışan diğer kişiler F.İ. (28), Ş.İ. (28) ve S.C.İ. (25) de çeşitli yaralanmalarla hastaneye götürüldü. Olay anında kavgayı ayırmaya çalışan iki polis memuru da hafif şekilde yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. Güvenlik güçlerinin, kavgaya sebep olanlar ve olayın detayları hakkında daha fazla bilgi toplamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Durumun gelişimi, yetkililer tarafından takip ediliyor.