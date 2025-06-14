Tarsus’ta Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

MERSİN’DE BÜYÜK BİR KAVGA ÇIKTI

Olayın gerçekleştiği yer

Mersin’in Tarsus ilçesinde, aynı pasajda esnaflık yapan iki grup arasında çıkan bir ücret anlaşmazlığı, kargaşaya yol açtı. Akşam saatlerinde, Tarsus Yarenlik Alanı’nda bulunan Uğur İş Hanı Pasajı’nda meydana gelen olayda, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve satırların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

Ağır yaralılar ve olaya müdahale

Kavga sırasında Abdullah D.B. (25) baş ve karın bölgesinden, babası Ali B. (54) ise karın bölgesinden ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine geldi. Tarsus Devlet Hastanesi’ne ağır yaralı olarak sevk edilen Ali B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kavga sırasında F.İ. (28), Ş.İ. (28) ve S.C.İ. (25) de çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bununla beraber, kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memuru da hafif yaralandı.

Başlatılan soruşturma

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve yetkililer konuyla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Tarafların ifadeleri alınarak olayın detayları net hale getirilmeye çalışılıyor. Bu tür olayların önlenmesi amacıyla gerekli adımlar atılması bekleniyor.