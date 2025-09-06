Tarsus’ta Kaza, 1 Ölü, 3 Yaralı

TRAFFIK KAZASI ARAŞTIRILIYOR

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Kaza, Sarıveli mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü tarafından kullanılan 06 DPF 301 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otoyolda takla atarak sağ şeride ters dönen araçta bulunan 35 yaşındaki Bekir Demir olay anında hayatını kaybetti.

KAZA SONRASI ACİL MÜDAHALE

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmasının ardından kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, araçtaki 3 yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla Mersin’deki hastanelere sevk etti. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.