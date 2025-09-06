Tarsus’ta Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

KAZA SONUCU CAN KAYBI VE AĞIR YARALILAR

Mersin’in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla attığı kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı. Gece saatlerinde Adana-Mersin Otoyolu Sarıveli mevkisinde gerçekleşen olayda, kimliği belirlenemeyen sürücü yönetimindeki 06 DPF 301 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil, sağ şeritte ters durumda durdu.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan yaralıları kurtarma çalışmalarına başladı ve yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi neticesinde otomobilde bulunan Bekir Demir (35) isimli kişinin kazada yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer 3 yaralı ise çevredeki hastanelere ağır yaralı olarak kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.