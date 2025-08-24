Tarsus’ta Kaza, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, kavşaktaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Cumhuriyet Konutları kavşağında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Aytaç Aydın (41) idaresindeki 01 AZP 368 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında elektrikk direğine çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza sonrası kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Aydın’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücüyü ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Aytaç Aydın kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.