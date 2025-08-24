Haberler

Tarsus’ta Kaza, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, kavşaktaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Cumhuriyet Konutları kavşağında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Aytaç Aydın (41) idaresindeki 01 AZP 368 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında elektrikk direğine çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza sonrası kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Aydın’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücüyü ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Aytaç Aydın kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Esenyurt’ta Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Esenyurt'ta bir otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.
Haberler

Kastamonu’da 16 yaşındaki çocuk öldü

Kastamonu'da bir otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı, hastanede tedavi edilemeyerek hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi defnedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.