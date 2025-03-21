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Tarsus’ta Koca Eşini Vurarak Öldürdü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir trajik olay meydana geldi. Mantaş Mahallesi’nde kocası tarafından silahla vurulan bir kadın, hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TARTIŞMA SONRASI GELEN TRAGEDYA

İddiaya göre, 45 yaşındaki U.Y., eşi 44 yaşındaki Sevcan Y. ile henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.Y., eşine silahla ateş etti. Ağır yaralanan Sevcan Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

KADININ KAYBI VE ŞÜPHELİNİN YAKALANIŞI

Hastanede tüm müdahalelere rağmen Sevcan Y. yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi olan koca, güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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