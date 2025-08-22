Tarsus’ta Kömür Üretimi Sürüyor

MANGAL KÖMÜRÜ ÜRETİMİ SÜRÜYOR

Mersin’in Tarsus ilçesinde, hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığı bu günlerde mangal kömürü üreticileri zorlu çalışmalarına devam ediyor. Her yıl Mart ayında başlayan ve sonbaharda sona eren mangal kömürü üretimi, sıcak havaya rağmen sürüyor. Çalışanlar, kurdukları öbeklerde yaklaşık 25-30 gün süresince kontrollü yakma işlemi gerçekleştiriyor. Toplanan odunlar, belirlenen alanlarda küçük tepecikler halinde dizildikten sonra üzerleri saman ve toprak ile kapatılarak yakılıyor. İçten içe yanan odunlar, yaklaşık 30 günlük bir sürecin sonunda mangal kömürüne dönüşüyor ve ardından çuvallanarak satışa hazır hale getiriliyor.

KÖMÜR PAKETLEME SÜRECİ

Kömürleri kilolarına göre paketleyen Zozan Dursun, “Yapılan kömürler buraya getiriliyor. Bizde burada kilolarına göre paketleme yapıyoruz” diyerek süreç hakkında bilgi veriyor. Sıcağa rağmen çalıştıklarını vurgulayan işçilerden Hatip Bağış, “Kömürlerin ısısıyla 80-90 dereceyi buluyor. Millete hizmet etmek için mangal kömürü üretiyoruz” şeklinde konuşuyor.

ODUNLARIN İŞLENİŞİ

Üretim süreci hakkında detaylar veren Veysi Turan ise, “Narenciye odunları bahçelerden buraya geliyor, işlem görüyor ve bir ay yanıyor. Geceli gündüzlü nöbet tutuluyor. 10 günde naylon altında kalıyor, sönmesi için. Ondan sonra kömür oluyor. Yaptığımız öbeklerde odunlar yanıyor, kömür oluyor. Tabi gece gündüz bakıyoruz” ifadelerini kullanıyor. Mersin’de mangal kömürü üretimi yoğun bir şekilde devam ediyor.