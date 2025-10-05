Haberler

Tarsus’ta Motosiklet Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN ETHEM DİLEK

MERSİN’in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Ethem Dilek, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı’nda gerçekleşti. Ethem Dilek’e, F.C. yönetimindeki 33 AUJ 226 plakalı motosiklet çarptı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza alanına sağlık ve polis ekipleri hızlıca gönderildi. Kazada ağır yaralanan Dilek ile motosiklet sürücüsü F.C., ambulanslarla hastaneye götürüldü. Durumu kritik olan Dilek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı motosiklet sürücüsünün tedavisi ise devam ediyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

