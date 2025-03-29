Tarsus’ta Motosikletli Kazada Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir motosikletin otomobilin altına girmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Kaza, Mithatpaşa Mahallesi’ndeki 1936 sokakta meydana geldi.

KAZANIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, G.E. yönetimindeki 33 CSS 13 plakalı otomobil, H.S. tarafından kullanılan 33 MC 3521 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosiklet otomobilin altına girdi ve sürücüsü yana düşerek yaralandı. Yaralı, olay yerine yönlendirilen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.