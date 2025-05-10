Tarsus’ta Orman Yangını Kontrol Altında

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE VE SEBEPLERİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin özverili çalışmalarıyla kontrol altına alınıyor. Şu an bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gülek Mahallesi Çukurbağ mevkisinde bulunan çam ağaçlarıyla kaplı ormanda başladı. Çıkış sebebi henüz netlik kazanmasa da, rüzgarın etkisiyle yangın kısa bir süre içinde geniş bir alana yayıldı.

İTFAİYE EKİPLERİNE YARDIM GÖNDERİLDİ

Ormandan yükselen duman, kilometrelerce uzaktan gözlemlenebiliyor. Bu durum üzerine, bölgeye Gülek Orman Şefliği’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, alevlerin daha fazla alanı sardığına tanıklık etmemek için yoğun bir çaba sarf etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma işlemlerine hemen başlandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangınla ilgili araştırma başlatıldığı bildirildi.