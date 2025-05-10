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Tarsus’ta Ormanlık Alan Yangını Kontrol Altında

ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Mersin’in Tarsus ilçesinde yer alan ormanlık alanda meydana gelen yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çamalan Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, henüz tespit edilemeyen bir nedenle dumanların yükselmeye başlaması üzerine, durumu gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yönlendirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonrasında alevler kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma işlemleri sürüyor.

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