Tarsus’ta Otomobil Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA MAHALİ VE OLAYA İLİŞKİN BİLGİLER

Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Bu kazada Kerim Uyar, 72 yaşında hayatını kaybetti, ayrıca 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde eski Ankara karayolu üzerindeki Özbek Mahallesi civarında yaşandı. Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 33 PN 412 plakalı otomobil ile 33 ABS 649 plakalı otomobil çarpıştı.

KAZA SONRASI MÜDAHALE

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, araçtan çıkarılan 5 kişiden Kerim Uyar’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaralanan diğer kişiler M.Ç. (44), A.U. (19), D.A. (16) ve Y.Ç. (41) ise ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAZANIN SONUCU VE SORUŞTURMA

Ayrıca kazada iki köpeğin de öldüğü bilgisi alındı. Kaza yerinde yapılan çalışmanın ardından Kerim Uyar’ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili olarak devam eden bir soruşturma bulunuyor.