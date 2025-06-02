Tarsus’ta Otomobilden Ateş Açıldı

OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı. Kavaklı Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı’nda ilerleyen bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yolda yürüyen T.A. (28) ve K.C.D. (22) adlı bireylere ateş açtı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.