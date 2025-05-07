Tarsus’ta Parkta Bir Ceset Bulundu

ÖLÜ BULUNAN KİŞİNİN DURUMU HIZLA BELİRLENDİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir vatandaş, parkta hareketsiz halde bulundu. Anıt Mahallesi’nde yer alan Aznakay Parkı’nda yerde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİBİ OLAY YERİNDE

İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekibi hızla sevk edildi. Yapılan incelemelerde, hayatını kaybetmiş olan kişinin Aslan Kaya (63) olduğu tespit edildi. Kaya’nın cesedi, otopsi işlemleri için Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.