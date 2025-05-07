Tarsus’ta Parkta Bir Kişi Ölü

ÖLÜ BULUNAN KİŞİ PARKTAKİ YERDE HAREKETSİZ YATYORDU

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir şahıs, parkta hareketsiz şekilde bulundu. Anıt Mahallesi’nde yer alan Aznakay Parkı’nda yerde yatan kişiyi gören çevredekiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ BÖLGEYE GİTTİ

Yapılan ihbar sonrasında, olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği incelemelerde, yerde yatan kişinin Aslan Kaya (63) olduğu belirlendi. Yapılan kontrolün ardından Kaya’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CESET, OTOPSİ İÇİN MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Kaya’nın cesedi, olayın ardından otopsi işlemleri için Tarsus Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.