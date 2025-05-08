Tarsus’ta S.G. Tutuklandı, Müzik Kursu Mühürlendi

TARSUS’TA ÇOCUĞA YÖNELİK İSTİSMAR İDDİASI

Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde saz dersi veren bir kişinin, 2015 doğumlu bir çocuğa yönelik gerçekleştirdiği iddia edilen cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandığını ve iş yerinin mühürlendiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, “Tarsus ilçemizde 20 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen olayla ilgili olarak, S.G. isimli şahıs hakkında, çocuğa saz dersi verdiği esnada istismarda bulunduğu iddiasıyla, çocuğun annesi Y.B. tarafından Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Benli Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulunulmuştur.” ifadesi yer aldı.

TUTUKLAMA VE DEVAM EDEN SORUŞTURMA

Açıklamada, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma doğrultusunda, şüpheli S.G.’nin 22 Nisan 2025 tarihinde mahkemece tutuklandığı belirtildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor. Bunun yanı sıra, müzik aletleri satan iş yerinin, ruhsat amacı dışında kurs faaliyetleri gerçekleştirdiği için mühürlendiği de ifade edildi.