Tarsus’ta Sıcaktan Bunalanlar Serinlemeye Çalıştı

YETİŞKİNLERİN SERİNLEME YÖNTEMLERİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde sıcak hava koşulları altında olanlar çeşitli yollarla serinlemeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar hortumla su tutarak serinlerken, bazıları ise kanala atıyor. Ayrıca, iki kişi traktöre bağlı su pompasıyla serinlemeyi tercih ediyor. Yurdun birçok bölgesini etkisi altına alan sıcak hava, Akdeniz bölgesinde nem ile birlikte daha fazla hissediliyor. Mersin’de de sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için farklı yöntemlere başvuruyor.

NEMLİ HAVA KOŞULLARI

Tarsus’ta hava sıcaklığının nemle birlikte yaklaşık 50 derece hissedildiği belirtiliyor. Gazipaşa ile Mithatpaşa mahalleleri arasında yer alan Paşalar Sekisi’nde toplanan vatandaşlar, serinlemek amacıyla hortumlarla birbirlerini ıslatıyor. Sıcaktan bunaldıklarını dile getiren Yusuf Kızılyamaç, “Son iki üç gündür hortumla serinliyoruz” diyor. Çocuklar da kanalda yüzerek serinlemek için fırsat buluyor. Tarlada çalışan iki kişi de traktöre bağladıkları su pompasıyla kanaldan çektikleri suyun altında serinlemeyi tercih ediyor.

SICAKLIĞIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Bölgede sıcak havanın etkisinin devam etmesi öngörülüyor. Vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını ifade ediyor ve bu nedenle serinleme yöntemlerine yöneliyorlar. Tarsus’taki sıcak hava koşullarının sürmesi, bölgede yaşayanlar için sıkıntılı anlar yaratmaya devam ediyor.