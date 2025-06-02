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Tarsus’ta Silahlı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ADRES

Mersin’in Tarsus ilçesinde Kava Can D. (22) ile Talat A. (28), tanımadıkları bireyler tarafından sokak ortasında silahla ayaklarından vuruldu. Olay, saat 21.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi’nde, 2462 Sokak’ta gerçekleşti.

TARTIŞMA VE SİLAHLI SALDIRI

İddialara göre, Kava Can D. ve Talat A., sokakta tanımadıkları kişilerle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde, kimliği belirsiz şahıslar, iki genci tabancayla ayaklarından vurup olay yerinden kaçtı.

Kavga ve silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ayaklarından yaralanan iki kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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