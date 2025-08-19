Tarsus’ta Sulama Kanalında Ceset Bulundu

CESİDİN BULUNDUĞU YER

Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalında bir ceset bulundu. Olay, Altaylılar Mahallesi’nden geçen DSİ’ye ait sulama kanalında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde sulama kanalında hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi.

KANALDAKİ ÇALIŞMALAR

Olay yerine ulaşan ekipler, sağlık, polis ve dalgıçlardan oluşuyordu. Dalgıçlar suya girerek hareketsiz yatan şahsa ulaştıklarında, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, kanaldan çıkarılarak otopsi işlemleri için hastane morguna gönderildi.

Yapılan incelemelerde, ölen şahsın 28 yaşındaki Rasim Ö. olduğu belirlendi. Rasim Ö.’nün işe gitmek için evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Ölüm nedeni otopsi sonrasında belirlenecek olan şahısla ilgili soruşturma devam ediyor.