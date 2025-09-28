Tarsus’ta Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı

KAZA AYRINTILARI

Mersin’in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, bir tıra çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesine ve 16 kişinin yaralanmasına yol açtı. Tarım işçilerini taşıyan M.G. yönetimindeki 07 BCY 359 plakalı minibüs, Ankara-Tarsus Otoyolu’nun Damlama mevkisinde B.A. idaresindeki 42 ASD 781 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza ihbarının yapılmasının ardından hemen 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Minibüsteki Emine İrem Oktan (18), Maşallah Oktan (22) ve Halil Boztoğan (51) olay yerinde yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

CENAZE VE SORUŞTURMA İŞLEMLERİ

Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin, otopsi işlemlerinin ardından defin işlemleri için Şırnak’a gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.