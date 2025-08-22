Tarsus’ta Trafik Kazası: 1 Ölü

KAZADA CAN KAYBI VE YARALILAR

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Yeşil Mahallesi D-400 Karayolu Musalla kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, E.Y. (22) idaresindeki 33 M 5110 plakalı minibüs ile Duran Demircan (38) yönetimindeki 33 P 6277 plakalı motosiklet çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrasında, bir kişi aracın içerisinde, iki kişi ise motosiklette olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu doğrultuda sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı ambulansla Tarsus Hastanesi’ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Duran Demircan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.