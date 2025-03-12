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Tarsus’ta Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

TRAFFIC ACCIDENT IN TARSUS

Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı üzerindeki Sesim Sarpkaya Fen Lisesi önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, H.S. yönetimindeki 33 AZT 679 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen İ.B. ve İ.H.B.’ye çarptı.

INJURIES AND HOSPITALIZATION

Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarken, sürücü H.S. ile kaldırımda yürüyen İ.B. ve İ.H.B. yaralandı. Yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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