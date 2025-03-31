Tarsus’ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

KAZANIN AYRINTILARI

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası sonucunda 5 kişi yaralandı. Kaza, D-400 karayolunun yakınındaki Şahin Mahallesi 3290 sokak üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 60 HL 375 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarptı ve bu çarpma sonucunda araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralılara ulaşarak, onları kurtardı. Yaralı olan 5 kişi ambulans ile ilçe devlet hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.